Taremi promete FC Porto "muito motivado" para duelo com Juventus

"É um grande jogo entre dois grandes clubes e para nós serão 90 minutos de concentração. Cada partida é diferente, não interessa o que aconteceu antes, mas temos um plano para fazer o nosso melhor. Estamos muito motivados, porque não é apenas importante para o FC Porto e para os adeptos, é também importante para Portugal", disse o avançado iraniano dos ‘dragões'.



A equipa portista segue em vantagem na eliminatória depois da vitória no jogo da primeira mão, por 2-1, mas Taremi afasta qualquer cenário de gestão do resultado.



"Vamos para ganhar. Não pensamos em empatar ou perder. Se pensarmos nisso, já perdemos o jogo. Temos um bom plano e o treinador fez uma boa análise. Vamos fazer o nosso melhor e veremos o que acontece", vincou o atacante.



Taremi partilhou a satisfação por estar a disputar "uma grande prova como a Liga dos Campeões" e, apesar de reconhecer que será "entusiasmante" jogar frente à Juventus, afastou-se de objetivos pessoais.



"Quero fazer o meu melhor para a equipa, não importa se marco ou não. Se o FC Porto vencer eu fico feliz", garantiu.



O avançado iraniano, que no início da época foi contratado ao Rio Ave, falou ainda da sua adaptação e afirmação no FC Porto, embora preferindo projetar o futuro.



"Quando algum atleta chega a uma grande equipa, precisa de tempo para se adaptar. O treinador tem falado disso. É normal. Mas não falo do passado, penso sempre no futuro e no que posso fazer para melhorar o meu trabalho", rematou Taremi.



O atacante, internacional pelo Irão, esteve, juntamente com Marega, em destaque no jogo da primeira mão, apontando um dos golos da vitória por 2-1, que deixam os ‘dragões' em vantagem para este jogo da segunda mão



A partida entre FC Porto e Juventus será disputada esta terça-feira, em Turim, e está agendada para as 20:00, com arbitragem do holandês Björn Kuipers.