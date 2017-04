Thomas Tuchel indignado com insensibilidade da UEFA

Lusa 12 Abr, 2017, 21:18 | Liga dos Campeões

“Depois de um ataque, teríamos gostado de ter mais tempo para digerir o que aconteceu. E não nos deram tempo. Disseram-nos: amanhã têm de jogar”, denunciou o técnico após a derrota por 3-2 da sua equipa com o Mónaco, na primeira mão dos quartos de final da ‘Champions’.



Thomas Tuchel, que seguia no autocarro que foi alvo de um atentado terrorista na tarde de terça-feira, confessou que ele e os seus jogadores se sentiram ignorados.



“Ninguém nos perguntou a nossa opinião, decidiram isto na UEFA, na [sede na] Suíça. Minutos depois do ataque, disseram-nos que tínhamos de jogar, como se tivessem atirado uma caneca de cerveja contra o autocarro”, lamentou.



A UEFA decidiu na noite de terça-feira suspender o jogo, inicialmente marcado para as 20:45 horas locais (19:45 em Lisboa), e remarcá-lo para hoje, menos de 24 horas depois do ataque.



“É um sonho nosso jogar uma meia-final da Liga dos Campeões, queríamos jogar ao nosso melhor nível, sermos competitivos”, assumiu o treinador do Dortmund, indicando que deu a possibilidade aos seus futebolistas de não jogarem hoje, uma hipótese que todos recusaram.



O jogo da primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões entre os alemães e o Mónaco, que acabou com a vitória dos franceses por 3-2, foi hoje disputado entre fortes medidas de segurança, depois de, na terça-feira, o autocarro do Dortmund ter sido atingido por três explosões.



O ataque ocorreu pelas 19:15 hora local (18:15 em Lisboa), quando três engenhos explodiram à passagem do autocarro do Borussia Dortmund, quando a equipa saía da unidade hoteleira onde esteve concentrada rumo ao estádio.



O único jogador ferido foi o espanhol Marc Bartra, operado esta noite num hospital de Dortmund devido a uma lesão no pulso direito.



Também ficou ferido um polícia que acompanhava, de moto, o autocarro.



A justiça alemã informou hoje que o ataque contra o autocarro do Borussia Dortmund está a ser investigado como um "atentado terrorista" com "motivações islâmicas", acrescentando que tem dois suspeitos e já deteve um deles.