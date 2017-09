Timo Werner obrigado a sair devido ao barulho dos adeptos

Lusa 27 Set, 2017, 15:17 | Liga dos Campeões

"Timo foi vítima de problemas circulatórios e respiratórios" e consultou hoje um especialista quando chegou a Leipzig, disse Ralph Hasenhüttl, técnico da equipa alemã.



Werner, 21 anos, ainda pediu tampões para os ouvidos para se proteger do barulho, mas teve de deixar o relvado ao minuto 30, altura em que começou a ter tonturas.



"Num primeiro período, os meus jogadores foram sobrecarregados pelo barulho do estádio. É impossível preparares a tua equipa numa atmosfera como esta. O ruído é ensurdecedor", disse Raph Hasenhüttl.



O Leipzig ocupa o terceiro lugar do Grupo G da Liga dos Campeões, com um ponto, atrás do FC Porto, com três pontos, e do líder Besiktas, com seis. Os próximos dois encontros dos alemães são com os atuais líderes do campeonato português.