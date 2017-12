Tonel: Sporting tem de procurar guardar a bola

Mário Aleixo - RTP 05 Dez, 2017, 12:27 / atualizado em 05 Dez, 2017, 12:27 | Liga dos Campeões

O jogo terá início às 19h45, com transmissão na RTP 1 e relato na Antena 1 e conta para a sexta e última jornada do Grupo D, da fase de grupos, da Liga dos Campeões.



Nove anos depois as duas equipas voltam a encontrar-se no mesmo cenário e o antigo defesa dos “leões” revela o que, em sua opinião, a equipa precisa de fazer para sair de Barcelona com um resultado positivo: “O Sporting tem de estar muito bem defensivamente e quanto tiver bola tem de a guardar e tentar encostar o ‘Barça’ lá atrás”.Mas Tonel vai mais longe e deixa a receita para os 90 minutos do encontro: “O Sporting tem de tentar ter bola o mais tempo possível, caso contrário terá um grande desgaste e acabará por sofrer”.Muito se tem falado da poupança de jogadores na equipa do Barcelona mas o antigo defesa tem uma ideia muito própria sobre isso: “Se mexer em 3/4 jogadores a equipa poderá perder um pouco de qualidade mas ganhará com a motivação dos outros menos utilizados que se quererão mostrar”.Porém Tonel acentuou que, aconteça o que acontecer, o Sporting realizou uma excelente fase de grupos.O antigo futebolista, que jogou cinco épocas de “leão” ao peito, recusou fazer um prognóstico para o jogo desta noite mas expressou um desejo: “Que o Sporting faça um bom jogo para ficar na memória”.