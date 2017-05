Treinador da Juventus quer "dois grandes jogos" frente ao Mónaco

Lusa 02 Mai, 2017, 20:42 / atualizado em 02 Mai, 2017, 20:42 | Liga dos Campeões

O italiano, de 49 anos, quer dar ao Mónaco, de Leonardo Jardim, o “respeito que merece” e produzir “duas grandes exibições” para chegar à final.



“Os rapazes sabem o que têm de fazer para combater os pontos fortes do Mónaco”, atirou Allegri, que quer bater uma equipa que considerou “muito grande”, já na primeira mão, na quarta-feira, no Mónaco.



O técnico dos pentacampeões italianos elogiou ainda o “trabalho brilhante” de Leonardo Jardim, destacando a liderança da liga francesa e a presença nas ‘meias’ da ‘liga milionária’.



“Espero que sejamos a primeira equipa a batê-los em casa” na Liga dos Campeões, acrescentou Allegri, que elogiou a “qualidade e rapidez” do ataque do Mónaco, os “dois bons laterais e muita criatividade no meio campo”.



Gianluigi Buffon destacou ainda a “grande qualidade e personalidade” de ambas as equipas, contrapondo a “maior experiência” dos italianos com “o entusiasmo e atitude desafiadora” dos monegascos.



O guarda-redes veterano da ‘Vecchia Signora’ elogiou também Jardim, que considerou um “excelente treinador”, assim como o jovem avançado francês Kylian Mbappé.