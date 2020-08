Treinador do Bayern quer manter intensidade para derrotar Lyon

"Estou entusiasmado com a equipa. Temos uma grande intensidade e uma grande qualidade. Isso dá-nos confiança. Estou calmo e relaxado, porque a equipa está muito bem. Mas, sabemos que temos que ter a mesma intensidade do jogo com o FC Barcelona (8-2) para seguir para a final", afirmou Hansi Flick.

O técnico germânico falava aos jornalistas numa conferência de imprensa realizada através da internet e que serviu de antevisão do duelo de quarta-feira com o Lyon, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.

"O Lyon defende bem e corre muito. Sabemos que temos que fazer bem as coisas e que não podemos errar. Queremos chegar à final e sabemos que não vai ser fácil. O Lyon deixou pelo caminho a Juventus e o Manchester City. Acho que isso diz tudo", referiu Flick.

O treinador, de 55 anos, confirmou que o defesa francês Benjamin Pavard, habitual titular nesta temporada, recuperou de uma lesão no pé esquerdo e poderá atuar em Alvalade, depois de ter passado os últimos dias em Munique, em recuperação.

Na mesma conferência de imprensa, o avançado Serge Gnabry rejeitou qualquer facilidade com o Lyon e assumiu o desejo de terminar a temporada como vencedor da Liga dos Campeões.

"Seria o final perfeito para uma época fantástica. Queremos conquistar a `Champions`. Mas, sabemos que com o Lyon não será fácil de certeza. Juventus e City ficaram pelo caminho. Temos que ir com tudo desde o primeiro minuto, tal como fizemos com o FC Barcelona, embora saibamos que o Lyon dá menos espaços", disse o jogador, de 25 anos.

O Lyon-Bayern Munique tem início agendado para as 20:00.