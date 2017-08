Treinador do Benfica destaca consistência europeia e traça meta dos `oitavos` na Champions

Lusa 25 Ago, 2017, 19:18 / atualizado em 25 Ago, 2017, 19:19 | Liga dos Campeões

"Nós estamos a fazer um percurso na Liga do Campeões que é digno de ficar marcado em termos europeus. É uma satisfação enorme estarmos a falar nesta presença assídua e no nome do Benfica", começou por enaltecer num primeiro comentário ao sorteio que decorreu quinta-feira, no Mónaco.



Inserido no grupo A, com Manchester United, CSKA de Moscovo e Basileia, o técnico 'encarnado' recordou as boas exibições realizadas pelo clube da Luz nos últimos anos.



"É evidente que também já fomos mostrando que ao longo destas duas épocas demos uma reposta positiva nesta fase de grupos e a marca Benfica ficou vincada nessa fase", sublinhou.



Contudo, Rui Vitória alertou que as notórias prestações encarnadas na 'Champions' não garantem o que quer que seja à sua equipa, pois "não acredita nas estatísticas nem em favoritos", sublinhando ainda que os "nomes das equipas não dão passagem garantida".



Relativamente aos adversários que saíram em sorte às 'águias', Vitória destaca o poderio dos ingleses orientados por José Mourinho, frisando que lutará por colocar Benfica nos oitavos de final da prova milionária.



"Vamos estar num grupo difícil. Há um Manchester United que se reforçou muito bem, uma equipa forte e que tem muita capacidade em termos financeiros. Depois há conjunto de três equipas e estamos inseridos aí. Queremos passar a fase de grupos", terminou.



O Benfica tem estreia marcada na Liga dos Campeões dia 12 de setembro, no Estádio da Luz, diante dos russos do CSKA de Moscovo, enquanto o Manchester United recebe os suíços do Basileia.