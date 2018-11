Treinador do Schalke 04 garante equipa "concentrada para ganhar ao FC Porto"

Lusa Comentários 27 Nov, 2018, 20:13 | Liga dos Campeões

O técnico da formação germânica, que em caso de vitória garante o apuramento para a fase seguinte da competição, afirmou que o plantel que dirige não está no Porto a pensar nas contas do grupo liderado pelos ‘dragões’.



"A intenção é ir passo a passo e jogo a jogo. Não pensamos se este será o último passo para a qualificação, estamos apenas a focado no jogo com o FC Porto, e concentrados em ganhar", disse Domenico Tedesco.



Mesmo sem ganhar, o Schalke 04 pode apurar-se, bastando que o Galatasaray, terceiro classificado, com quatro pontos não vença o Lokomotiv de Moscovo, que segue no último lugar.



Domenico Tedesco assegurou, no entanto, que independentemente do que acontecer no jogo de Moscovo, que se realiza duas horas antes do embate no Dragão, a postura da sua equipa não se vai alterar.



"Não nos vai influenciar em nada. O que queremos é ganhar este jogo, independentemente do que acontece no outro duelo outro jogo. Vamos ter concentração máxima e sem influências", vincou o técnico.



Caso a conjugação de resultados não permita o imediato apuramento à equipa alemã, Dominico Tedesco lembrou que o seu conjunto terá mais uma oportunidade.



"Queremos ganhar, mas se não o conseguirmos ainda temos outro jogo. Será uma boa oportunidade medirmos forças com uma grande equipa como o FC Porto, que tem uma grande estrutura, equipa organizada e jogadores muitos fortes no um para um, como é o caso do Brahimi".



Do lado do Schalke 04, estará um compatriota do argelino do FC Porto, o médio Bentaleb, que garantiu uma equipa motivada com a recente vitória, por 5-2, frente ao Nuremberga, no campeonato alemão, antecipou o duelo com ‘amigo’ Brahimi.



"Conheço-o bem, jogamos juntos na seleção [da Argélia] e é um bom amigo, mas neste desafio será o inimigo. O que vou dizer aos meus colegas para o travar não vou revelar publicamente", disse, sorridente, o jogador.



O FC Porto, primeiro classificado do grupo, com 10 pontos, recebe esta quarta-feira o Schalke 04, segundo com oito, numa partida agendada para as 20:00, que terá arbitragem do romeno Ovidiu Hategan.