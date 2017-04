UEFA abre processo disciplinar ao Leicester City

Lusa 13 Abr, 2017, 18:12 / atualizado em 13 Abr, 2017, 18:13 | Liga dos Campeões

O organismo que rege o futebol europeu revelou hoje que abriu um processo disciplinar ao analista Tom Joel, que foi expulso do jogo da primeira mão dos quartos de final depois de ter invadido a área técnica do Atlético Madrid para dar uma bebida energética a um dos jogadores do Leicester City.



A UEFA acrescentou que ainda não foi fixada uma data para o caso ser analisado pelo Comité Disciplinar do organismo.



O Leicester City, campeão inglês, saiu derrotado do Estádio Vicente Calderón por 1-0 devido a um golo do francês Griezmann, aos 28 minutos, de grande penalidade.