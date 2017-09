UEFA confirma lista do FC Porto na Liga dos Campeões

Lusa 04 Set, 2017, 16:12 | Liga dos Campeões

Aos 21 elementos da equipa principal, número reduzido devido à sanção da UEFA por incumprimento do 'fair play' financeiro, o treinador Sérgio Conceição conta com mais 13 alternativas, que integram assim uma lista B.



Os portistas poderiam inscrever apenas 22 jogadores -- o avançado Rui Pedro, cedido ao Boavista, desfalcou a lista inicial - ao invés dos 25 habituais, sendo que em 2018/19 a sanção da UEFA é atenuada e o número sobe para 23.



Nas duas épocas seguintes, se o FC Porto cumprir as medidas operacionais e financeiras impostas no acordo de liquidação com a Câmara Investigatória do Comité de Controlo Financeiro de Clubes da UEFA, a restrição será levantada.



O guarda-redes brasileiro Vaná (ex-Feirense), o único reforço para 2017/18, é a principal ausência.



O FC Porto disputa o grupo G da Liga dos Campeões, defrontando os franceses do Mónaco, de Leonardo Jardim e João Moutinho, os turcos do Besiktas, de Ricardo Quaresma e Pepe, e os alemães do Leipzig, de Bruma.



Os 'dragões' estreiam-se a 13 de setembro, às 19:45 horas, no Estádio do Dragão.







Lista de inscritos do FC Porto para a Liga dos Campeões:



- Guarda-redes: Casillas, José Sá, João Costa (*) e Diogo Costa (*).



- Defesas: Maxi Pereira, Ricardo Pereira, Felipe, Marcano, Diego Reyes, Alex Telles, Layún, Diogo Dalot (*), Jorge Fernandes (*) e Diogo Queirós (*).



- Médios: Danilo, André André, Herrera, Óliver, Sérgio Oliveira, Otávio, Brahimi, Rui Pires (*), Rui Moreira (*), João Cardoso (*) e Moreto Cassamá (*).



- Avançados: Corona, Hernâni, Marega, Soares, Aboubakar, Luís Mata (*), Rúben Macedo (*), Bruno Costa (*) e Tony Djim (*).







(*) Elementos da Lista B.