UEFA reforça medidas de segurança na "Champions"

Mário Aleixo - RTP 12 Abr, 2017, 12:26 | Liga dos Campeões

O organismo que tutela o futebol europeu refere ainda que "irá fortalecer, sempre que entender ser necessário, as medidas de segurança para os jogos" e que não dispunha de "informações específicas sobre uma possível ameaça".



Num comunicado divulgado a UEFA alerta ainda os adeptos para possíveis verificações de segurança, à entrada dos estádios, mais apertadas do que as habitualmente praticadas.



Três explosões atingiram na terça-feira o autocarro do Borussia Dortmund, quando se dirigia para o jogo com os franceses do Mónaco, com o defesa espanhol Marc Bartra, que entretanto foi operado, a ficar ferido no punho de uma mão.



O jogo entre o Dortmund, do defesa português Raphael Guerreiro, e o Mónaco, treinado por Leonardo Jardim, relativo à primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, acabou por ser adiado para as 17h45 (horas de Lisboa) de hoje.



Horas depois do incidente, o chefe da polícia local, Gregor Lange, disse que as explosões que atingiram o autocarro do Borussia Dortmund visavam especificamente o veículo que transportava a equipa alemã.