Ulreich diz que não consegue explicar erro contra Real Madrid

02 Mai, 2018 | Liga dos Campeões

O resultado de terça-feira eliminou os alemães depois de um 2-1 na primeira mão, e permitiu aos ‘merengues’ atingirem a terceira final consecutiva, tendo ganho as últimas duas, e o erro de Ulreich, que permitiu que o francês Benzema marcasse, custou a eliminatória.



“As palavras não podem descrever como estou desapontado com a eliminação. Queríamos muito chegar à final, demos o nosso melhor, e depois este erro desnecessário aconteceu-me”, confessou o alemão, através da rede social Instagram.



O guarda-redes, que tem substituído esta época o lesionado Manuel Neuer, pediu desculpa pelo erro, “à equipa e aos adeptos”, e recebeu várias mensagens de apoio na publicação, depois de na terça-feira à noite ter ficado sozinho no relvado muito para lá do final do jogo.