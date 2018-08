Veloso pede concentração, confiança e calma à equipa

Mário Aleixo - RTP Comentários 29 Ago, 2018, 12:26 / atualizado em 29 Ago, 2018, 12:26 | Liga dos Campeões

A equipa do Benfica defronta o PAOK, da Grécia, em Salónica, a partir das 20h00, no encontro da 2.ª mão do “play-off” de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões, depois de ter empatado na 1.ª mão, no Estádio da Luz, a um golo.



O antigo defesa lateral dos encarnados considera essencial que a equipa da “águia” tenha discernimento em todos os momentos do jogo para saber anular os pontos mais fortes da formação helénica.



António Veloso já viveu uma situação idêntica àquela que está em discussão esta noite. Em 1991/92 o ex-futebolista integrava a equipa que numa eliminatória da “Champions” defrontou o Arsenal tendo empatado em Lisboa (1-1) e depois ganho em Londres por 3-1.





O ex-capitão dos encarnados lembra, em declarações à jornalista Cláudia Martins, que também nessa época a equipa sabia que a tarefa seria difícil mas “não baixámos os braços e reforçámos os níveis de confiança”.











Veloso olha para a eliminatória que está em discussão e afirma: “É uma tarefa difícil mas não é isso que fará o Benfica perder a eliminatória. A equipa tem condições para se apurar porque é melhor”.A concluir o seu raciocínio o antigo futebolista ainda fez questão de referir que para lá do prestígio do clube “há uma situação financeira que é preciso ter em conta”.Só para recordar que dessa equipa de 1991/92 fazia parte para lá de Veloso uma imensa constelação de estrelas: Paulo Madeira, Neno, Vitor Paneira, José Carlos, Jonas Thern, Pacheco, Isaías, Rui Bento, César Brito, Yuran, Paulo Sousa, Rui Costa, Magnusson, Kulkov, William, Stefan Schwarz, Rui Águas, Silvino e Valido.