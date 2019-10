Vieira admite vergonha com derrota na Rússia

Mário Aleixo - RTP Comentários 03 Out, 2019, 08:22 / atualizado em 03 Out, 2019, 08:22 | Liga dos Campeões

A equipa do Benfica ficou envergonhada e desiludida com a derrota frente ao Zenit | Epa-Anatoly Maltsev

"Normalmente não apareço nas vitórias, só nas derrotas, são momentos complicados de gerir para nós que vivemos o Benfica intensamente. Mas é altura de estarmos unidos e não atirar tiros para o ar. Temos a noção exata das nossas responsabilidades, nunca descurámos a Liga dos Campeões e vamos dar uma resposta forte e concreta nos quatro jogos que faltam", disse Luís Filipe Vieira, que ainda acredita que o Benfica vai alcançar os seus objetivos na prova, apesar das duas derrotas nos dois primeiros jogos.





O presidente dos encarnados assumiu que toda a estrutura do Benfica está "triste e até envergonhada", mas considerou que é nestas alturas que "é preciso levantar a cara e acreditar no trabalho profissional que está a ser feito e no que os responsáveis do clube preconizam para o futuro da instituição".











Luís Filipe Vieira insistiu que o Benfica "está no caminho certo" e que vai demonstrar isso mesmo nos próximos quatro jogos da Liga dos Campeões, nos quais acredita que a equipa "tem força e qualidade para fazer muito melhor do que tem feito até aqui e alcançar os seus objetivos"."Qualquer benfiquista deve estar muito chateado e triste com o que se passou hoje (quarta-feira) na Rússia. Mas dentro do balneário há uma certeza, a de que é expressamente proibido pensar que estamos derrotados. Esta equipa tem valor para fazer mais e melhor", acrescentou o presidente do Benfica, prometendo que a equipa irá lutar até ao limite das suas forças.