Vitória chama Odysseas e continua sem Jonas para a receção ao Bayern Munique

A troca de guarda-redes foi mesmo a única feita pelo treinador ‘encarnado’, relativamente à vitória (2-1) na Taça da Liga frente ao Rio Ave, que continua sem poder contar com o avançado brasileiro Jonas, apesar de hoje já ter treinado com o plantel.



De fora, continuam Krovinovic, Ebuehi e Corchia, todos a recuperar de lesões, bem como o ‘capitão’ Luisão, que não está inscritos.



Na quarta-feira, Benfica e Bayern de Munique defrontam-se no Estádio da Luz, pelas 20:00, em encontro da primeira jornada do grupo E e que será dirigido pelo espanhol Antonio Mateu Lahoz.



Lista de 20 convocados:

- Guarda-redes: Svilar e Odysseas

- Defesas: Conti, Grimaldo, Rúben Dias, Yuri Ribeiro, Jardel e André Almeida

- Médios: Fejsa, Gabriel, Cervi, Alfa Semedo, Zivkovic, Salvio, Pizzi, Rafa, João Félix e Gedson

- Avançados: Seferovic e Castillo