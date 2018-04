Zidane vê Real Madrid muito motivado para receção ao Bayern Munique

Lusa Comentários 30 Abr, 2018, 16:02 / atualizado em 30 Abr, 2018, 16:04 | Liga dos Campeões

“O que posso dizer é que, aconteça o que acontecer, somos uma equipa, e podemos fazer seja o que for. O importante é a motivação dos jogadores, e todos querem jogar, nem que seja como lateral”, disse, na conferencia de imprensa de antevisão do encontro, no qual os madridistas entram em vantagem depois de uma vitória por 2-1 na Alemanha.



O técnico francês respondia a perguntas dos jornalistas sobre a disponibilidade de Nacho e Isco, dúvidas por lesão para o jogo de terça-feira, marcado para as 19:45 no Estádio Santiago Bernabéu.



Zidane explicou que o plantel, que inclui o português Cristiano Ronaldo, está com vontade de jogar, mas só irá escolher “aqueles que estiverem a 100%” a nível físico, sem querer “arriscar nada no que toca à saúde” dos seus jogadores.



O francês elogiou ainda o FC Barcelona, que no domingo se sagrou campeão espanhol e foi a equipa “dominadora” durante esta temporada, em que os catalães sucederam aos ‘merengues’ após “terem feito uma grande temporada”.



“Na Liga, o dominador é claramente o FC Barcelona, é um campeão merecido e há que felicitá-lo. Temos a possibilidade de passar à final da ‘Champions’, eles ganharam dois títulos numa grande temporada. Não vamos a retirar o mérito ao FC Barcelona, e a nós o que nos interessa é o jogo de amanhã [terça-feira]”, acrescentou.



Igualmente presente na conferencia de imprensa esteve o defesa Sergio Ramos, ‘capitão’ de equipa, que reforçou as felicitações ao ‘Barça’, que “tem mérito” na conquista do campeonato.



Para Ramos, a formação espanhola deve focar o encontro “como se estivesse empatado a zero” e a possibilidade de chegar a um terceiro triunfo consecutivo, para poder “defender o título e voltar a ganhar ao Bayern”.



Apesar de se mostrar focado na meia-final, o defesa admitiu que a final, em Kiev, seria “um prémio pelo trabalho” do Real e explicou que o êxito recente na competição dá “um extra de motivação para continuar a trabalhar e a atingir os objetivos”.



“Desfruto muito da ‘Champions’, porque depois de tantos anos a ser eliminados nos ‘oitavos’, estar oito consecutivos nas meias-finais é um prémio, e somando as quatro finais e três títulos, é impagável. Virá o dia em que nos toca perder, mas vamos fazer o máximo para ganhar, e tem um sabor especial”, confessou.



O Real Madrid recebe na terça-feira, pelas 19:45, em Madrid, o Bayern Munique, em jogo da segunda mão das meias-finais da Liga dos Campeões, depois de uma vitória espanhola por 2-1 no reduto dos alemães na primeira mão.



Na outra meia-final, na quarta-feira, Roma e Liverpool defrontam-se na capital italiana, depois de uma vitória dos ingleses em casa, por 5-2.