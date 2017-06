Adeptos pedem Bola de Ouro a Cristiano Ronaldo

Mário Aleixo - RTP 05 Jun, 2017, 07:58 / atualizado em 05 Jun, 2017, 08:06 | Espanha

O futebolista português Cristiano Ronaldo agradeceu aos adeptos e companheiros do Real Madrid, durante as comemorações pelo 12º título europeu do clube, tendo desistido de discursar perante os pedidos para nova Bola de Ouro.



O avançado luso, que marcou dois golos na vitória dos "merengues" por 4-1 frente à Juventus, no sábado, entrou no Estádio Santiago Bernabéu com uma bandeira portuguesa, apresentando-se com o seu tradicional grito.



De seguida, agradeceu aos adeptos e aos jogadores, até que foi interrompido, perante a insistência para que seja eleito pela quinta vez como o melhor futebolista do mundo: "Cristiano, Bola de Ouro".



Melhor do mundo agradeceu a todos a ajuda



Já no relvado, o capitão da seleção portuguesa falou à Real Madrid TV, repetindo a sua gratidão pelo apoio recebido.



"Tento sempre dar o meu melhor, para fazer as coisas bem, com golos e os números não enganam, estou contente. Quero agradecer aos adeptos e aos meus companheiros apoiaram-me sempre e estou muito feliz", afirmou Ronaldo.



Depois da festa nas ruas de Madrid e na Praça Cibeles, o Real Madrid rumou a casa, onde milhares de adeptos comemoraram a 12ª conquista do principal título europeu de clubes, o segundo consecutivo, perante a ausência do português Fábio Coentrão.



O lateral luso, que esteve em Cardiff, mas não se juntou ao plantel blanco no relvado, nem estará esta segunda feira nas ações comemorativas.



Além dos jogadores, que foram chamados ao relvado individualmente, também o treinador francês Zinedine Zidane foi saudado pela massa adepta do clube.



"Quero agradecer-vos a todos. Proporcionaram-nos um ano espetacular e acreditaram sempre em nós. Obrigado", referiu Zidane.



O ambiente de festa, ritmado pela eterna música dos Queen 'We are the champions', encerrou com uma volta ao terreno de jogo pelos jogadores, na sua maioria acompanhados pelas famílias.