André Gomes marca dois na goleada do FC Barcelona

O médio internacional português marcou aos 30 e 57 minutos e foi um dos três jogadores dos catalães a bisar em Camp Nou, juntamente com o argentino Lionel Messi, que marcou aos 12 e 61, e Paco Alcacer, que ‘faturou’ aos 64 e 86.



O jogo ficou também marcado pelo primeiro golo de sempre do argentino Javier Mascherano com a camisola do FC Barcelona. O médio, que cumpre a sua sétima temporada nos catalães, converteu uma grande penalidade aos 67 minutos, numa altura em que Messi já não estava em campo.



Numa partida em que o brasileiro Neymar, castigado, e o uruguaio Suarez, poupado, estiveram ausentes no FC Barcelona, Torres marcou aos 48 minutos para o Osasuna, que ficou a um passo de confirmar a descida de divisão.



Com este triunfo, a equipa de Luís Enrique passou a ter três pontos de vantagem sobre o Real Madrid, segundo classificado, joga ainda hoje no terreno do Deportivo da Corunha.