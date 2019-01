André Silva marca para a Taça do Rei

Mário Aleixo - RTP Comentários 11 Jan, 2019, 08:20 / atualizado em 11 Jan, 2019, 08:20 | Espanha

Os jogos, da primeira mão dos oitavos de final, deixam o Sevilha com um pé na ronda seguinte, enquanto que o "Barça", que nem sequer tinha no banco Messi ou Suarez, ainda está muito a tempo de retificar tudo, no jogo da próxima semana.



Em San Mamés, os andaluzes confirmaram que são uma das equipas mais fortes do momento, com o antigo jogador do Benfica Nolito a brilhar com grande destaque, com um golo e duas assistências.



Nolito, que fez dupla no ataque com André Silva, marcou logo aos seis minutos, com o jogo a ir para intervalo com os visitantes a ganhar por 1-0.



Já na segunda parte, San José empatou, aos 49, antes de Nolito se firmar como o homem da partida, graças a duas assistências para golo: aos 53, serviu André Silva, e, aos 77, serviu Ben Yedder, entretanto entrado para o lugar do português.



André Silva esteve em campo 68 minutos e não foi o único português na equipa - Daniel Carriço também alinhou, para fazer jogo completo.



Valência surpreende "Barça"







Em Valência, o "Barça" não encarou o confronto como prioritário e fez avançar as segundas linhas, pagando um preço que poderia ter sido mais elevado, não fosse Philippe Coutinho reduzir, aos 85 minutos e de grande penalidade, a desvantagem no marcador.Até então o 2-0 preocupava com golos de Cabaco (04) e Borja Mayoral (19).Nélson Semedo esteve na defesa do FC Barcelona e fez um jogo regular, sem responsabilidade nos golos levantinos.No outro jogo do dia, Bétis e Real Sociedad empataram sem golos e deixam a eliminatória em aberto para o jogo da segunda mão, em San Sebastian. William Carvalho foi titular na equipa de Sevilha.