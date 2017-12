Atlético de Madrid denuncia FC Barcelona à FIFA

Lusa 19 Dez, 2017, 15:53 | Espanha

Fonte do clube madrileno disse à agência noticiosa EFE que a queixa considera que o FC Barcelona tem mantido contactos com o jogador, que tem contrato como clube ‘colchonero’ até 2022, com vista à sua contratação.



O Atlético de Madrid entende que os contactos com Griezmann não são éticos e não devem ser feitos a um jogador com um contrato tão amplo, tratando-se de dois clubes que competem no mesmo país.