Barcelona bate Girona e mantém liderança em Espanha

Lusa 23 Set, 2017, 22:31 | Espanha

Dois autogolos, marcados pelo médio Aday, aos 17 minutos, e pelo guarda-redes Gorka Iraizoz, aos 48, lançaram os catalães para uma vitória tranquila, fechada pelo avançado uruguaio Luis Suarez, aos 69, num encontro em que o médio português André Gomes jogou os últimos nove minutos.



O argentino Lionel Messi foi totalista no ataque do Barcelona, mas ficou em ‘branco’, ainda que continue a liderar de forma destacada a lista dos melhores marcadores da competição, com nove golos, numa classificação em que o avançado português Cristiano Ronaldo ainda não entrou.



Ao contrário de André Gomes, o defesa português Nélson Semedo nem sequer se sentou no banco de suplentes da equipa catalã, que defronta na quarta-feira o Sporting, no estádio José Alvalade, em partida da segunda jornada do grupo D da Liga dos Campeões.



O Barcelona manteve-se firme no comando do campeonato, com quatro pontos de vantagem sobre o Atlético de Madrid, segundo classificado, que hoje venceu por 2-0 na receção ao Sevilha, com golos do belga Ferreira-Carrasco, aos 46 minutos, e do francês Griezmann, aos 70.



O Sevilha sofreu a primeira derrota na prova e caiu para a terceira posição, a cinco pontos do líder e com dois de vantagem sobre o campeão Real Madrid, que se impôs por sofrido 2-1 no estádio do ‘lanterna-vermelha’ Alavés, graças ao ‘bis’ do médio Dani Ceballos.



Numa aparente crise de resultados, a equipa de Zinedine Zidane vinha de uma derrota com o Betis (1-0) a meio da semana, naquele que foi o regresso do internacional português Cristiano Ronaldo, que cumpriu um longo castigo de cinco jogos.



O português foi expulso na primeira mão da Supertaça, que o Real viria a ganhar ao FC Barcelona, mas o castigo foi resultado de um ligeiro empurrão do jogador ao árbitro, quando viu o cartão após uma ação em que punido por alegada simulação de penálti.



Hoje, o Real esteve em vantagem, quando Ceballos inaugurou o marcador, aos 10 minutos, mas o Alavés ainda igualou, por Manu Garcia, aos 40, antes de Ceballos fixar o resultado, aos 43.