Cherysev volta a treinar dez meses depois

Mário Aleixo - RTP 08 Ago, 2017, 11:39 / atualizado em 08 Ago, 2017, 11:39 | Espanha

Cheryshev chegou ao Villarreal em 2016, proveniente do Valência, mas uma tendinopatia no reto femoral, afastou-o dos relvados em novembro do ano passado.



Em maio, teve de submeter-se a uma intervenção cirúrgica, da qual já está recuperado.



Até ao regresso aos trabalhos no "submarino amarelo", o médio russo treinou sozinho nas instalações do clube e só agora estará em condições para participar nos treinos da equipa.