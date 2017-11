Cristiano Ronaldo admite que castigo o prejudicou

Mário Aleixo - RTP 17 Nov, 2017, 10:12 / atualizado em 17 Nov, 2017, 10:12 | Espanha

"As coisas vão mudar, não estou preocupado", disse o jogador do Real Madrid, numa entrevista publicada, esta sexta-feira, no jornal desportivo francês L'Équipe.



O português garante que esse momento menos bom não o impede de "trabalhar da mesma forma e ter a mesma ética de trabalho", lamentando que as pessoas apenas reparem se marca ou não - "veem-me como uma máquina de golos", comentou.



"Aceito as críticas, mas não estou de acordo", disse.



Ronaldo reconheceu que ainda "é mais estranho" quando também é questionado em casa.



"Quando não marco, a minha mãe pergunta-me, o meu filho pergunta-me, a minha irmã e o meu irmão dizem-me: 'mas o que se passa?'. Como se fosse o fim do mundo", referiu.

Razões do decréscimo na finalização

Cristiano Ronaldo falhou a segunda mão da supertaça espanhola e os primeiros quatro encontros da liga espanhola, por castigo, depois de ter sido expulso frente ao FC Barcelona, na primeira mão, e suspenso por ter empurrado o árbitro.



"Estava muito, muito motivado para começar a temporada. Mas quando algumas pessoas nos privam do campo, da expressão... A forma como ocorreu dececionou-me e entristeceu-me. O que aconteceu nesse dia foi um erro enorme do árbitro", assegurou.



Após o castigo, que o deixou "verdadeiramente dececionado", Ronaldo marcou apenas um golo na liga espanhola e seis na Liga dos Campeões.



Sobre a Bola de Ouro, Cristiano Ronaldo disse estar confiante, "como sempre", lembrando que venceu a liga espanhola, a Liga dos Campeões, prova na qual foi o melhor marcador.



"Se ganho a Bola de Ouro, perfeito. Se não, continuarei a ser a mesma pessoa", assegurou.