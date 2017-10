Cristiano Ronaldo dá a vitória ao Real Madrid frente ao Getafe

Lusa 14 Out, 2017, 17:38 / atualizado em 14 Out, 2017, 17:38 | Espanha

Benzema, aos 40, e Ronaldo, aos 85, fizeram os golos do campeão espanhol em casa do ‘vizinho’, que empatou por Molina, aos 55, e colocaram o Real no segundo posto com 17 pontos, menos quatro do que o líder Barcelona, que hoje visita o Atlético de Madrid (19h45).



Quanto ao Getafe, que contou com o português Antunes no 'onze' para o ‘dérbi’, continua no 14.º posto com oito pontos.



Ronaldo foi o primeiro a testar Guaita, aos 10 minutos, num jogo em que os campeões europeus dominaram grande parte do encontro, mesmo tendo deixado de fora vários titulares.



Um passe intercetado do português foi parar aos pés de Benzema, aos 40, com o francês a fazer o primeiro do encontro e da conta pessoal na liga espanhola em 2017/18.



O Getafe entrou mais atrevido na segunda parte, a aproximar-se mais da baliza de Kiko Casilla, e Molina conseguiu o empate, aos 55, depois de um cruzamento ter tocado em vários defesas.



Na resposta, Cristiano Ronaldo ameaçou, aos 66, de livre direto, e, aos 73, com a baliza à sua mercê na pequena área, não conseguiu emendar, num ‘falhanço’ que impedia o Real de concretizar o ascendente que tinha voltado a ter na partida.



Aos 85, o ‘substituto’ Isco encontrou Ronaldo na esquerda da área e o português apontou o seu primeiro golo em ‘La Liga’ em 2017/18, dando a vitória ao Real, num ‘dérbi’ complicado para os ‘merengues’.



Antes, o Sevilha, que era segundo e caiu para o terceiro lugar, perdeu em casa do Athletic Bilbau, com um tento solitário de Mikel Vesga, aos 43 minutos, a dar os três pontos aos bascos, que subiram provisoriamente ao oitavo posto.