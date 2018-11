Dani Carvajal elogia trabalho de Julen Lopetegui

Mário Aleixo - RTP Comentários 06 Nov, 2018, 07:41 / atualizado em 06 Nov, 2018, 07:41 | Espanha

"Lopetegui foi o que mais me marcou, o melhor treinador que tive, pela sua maneira de ver o futebol, de gerir o grupo, de estar com os jogadores. Estou a partilhá-lo, pois é a minha forma de ver o futebol", disse à TVE o jogador dos "merengues".



Carvajal lamentou que o também ex-treinador do FC Porto não tenha tido "uma ponta de sorte" na sua passagem pelo clube madrileno, mas, apesar da sua saída, disse esperar conquistar títulos, como nas épocas anteriores.



"O Real Madrid volta sempre. Não estamos num bom momento, o que está claro, mas também fomos muito criticados no ano passado, por estarmos muito atrás na Liga e não termos feito uma boa Taça, mas acabámos por vencer a terceira "Champions" consecutiva, algo que ninguém tinha conseguido fazer", lembrou.



Quanto a Santiago Solari, que substituiu interinamente Lopetegui, Carvajal afirmou que parece que "tudo é diferente" quando há uma mudança de treinador, para voltar a falar de Julen Lopetegui.



"Não teve sorte. Pagou pelas lesões, os erros individuais e a falta de eficácia ofensiva da equipa".