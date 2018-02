Deportivo da Corunha despede treinador Cristóbal Parralo

Mário Aleixo - RTP 04 Fev, 2018, 11:36 / atualizado em 04 Fev, 2018, 11:36 | Espanha

"O Conselho de Administração do Desportivo determinou que Cristóbal Parralo deixe de realizar as suas funções de treinador da equipa principal, que vinha desempenhando desde o mês de outubro", informou o clube galego, em comunicado.



Cristóbal, que se tornou o nono treinador a cair na edição 2017/18 da Liga espanhola, ascendeu da equipa B à formação principal a 24 de outubro, depois de o "Depor" despedir Pepe Mel.



A segunda chicotada da época acontece dois dias depois da goleada por 5-0 sofrida no reduto da Real Sociedad, no encontro de abertura da 22ª jornada, que deixou o Deportivo no 18º lugar, com 17 pontos.