Partilhar o artigo Detido ex-presidente do FC Barcelona Sandro Rosell por branqueamento de capitais Imprimir o artigo Detido ex-presidente do FC Barcelona Sandro Rosell por branqueamento de capitais Enviar por email o artigo Detido ex-presidente do FC Barcelona Sandro Rosell por branqueamento de capitais Aumentar a fonte do artigo Detido ex-presidente do FC Barcelona Sandro Rosell por branqueamento de capitais Diminuir a fonte do artigo Detido ex-presidente do FC Barcelona Sandro Rosell por branqueamento de capitais Ouvir o artigo Detido ex-presidente do FC Barcelona Sandro Rosell por branqueamento de capitais

Tópicos:

Barcelona Lleida, Catalunha Guardia, EFE,