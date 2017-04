Eibar perde em Sevilha e deixar fugir o Athletic na liga espanhola

Lusa 17 Abr, 2017, 11:39 | Espanha

Em Sevilha, a formação da casa marcou logo a abrir, aos dois minutos, pelo francês Martin e confirmou o triunfo já perto do fim, aos 89, por Ceballos.



O avançado português Bebé foi titular no Eibar, mas acabou por ficar no balneário ao intervalo.



Com este desaire, o Eibar caiu para o oitavo posto da competição e colocou-se a três pontos do Athletic, que goleou o Las Palmas (5-1) e passou a ocupar o sexto lugar, o último que dá acesso à Liga Europa da próxima temporada.



Por seu lado, o Bétis subiu à 14.ª posição e já está 12 pontos acima da zona de despromoção.



No último jogo do dia, o Granada sofreu uma pesada derrota caseira perante o Celta Vigo, por 3-0, na estreia do técnico inglês Tony Adams, e ficou no penúltimo lugar, a sete pontos da salvação.



Sem algumas das suas principais unidades, como o avançado Aspas, poupado, a formação de Vigo chegou ao triunfo com golos de Jozabed, aos 23 minutos, do chileno Diaz, aos 73, e do guadalupense Beauvue, aos 76.



No Granada, o defesa português Ruben Vezo foi titular e o guarda-redes Rui Silva não saiu do banco de suplentes.



O Celta Vigo ocupa o 10.º lugar, já a uns longínquos 13 pontos da zona de acesso às competições europeias.