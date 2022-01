Espanyol precisou de recorrer aos penáltis para avançar na Taça do Rei

No Estádio El Toralín, em Ponferrada, o defesa espanhol Adria Pedrosa apontou o primeiro tento do desafio, logo à passagem do minuto quatro, mas, quando tudo parecia correr a favor dos visitantes, o Poferradina chegou ao empate, face ao penálti convertido pelo brasileiro Yuri (88).



A eliminatória só ficou decidida no desempate por grandes penalidades, após um prolongamento sem golos, com o emblema de Barcelona a mostrar-se mais competente.



Esta quarta-feira prosseguem outros desafios dos 16 avos de final, com destaque para a visita do Real Madrid ao reduto do Alcoyano e da deslocação do FC Barcelona ao campo do Linares.