FC Barcelona confirma interesse em Dembélé e Coutinho

Mário Aleixo - RTP 17 Ago, 2017, 08:40 / atualizado em 17 Ago, 2017, 08:40 | Espanha

"Precisamos de reforçar a equipa e eles (Dembélé e Coutinho) estão perto de chegar nos próximos dias. Estamos a discutir as condições (dos contratos). Esperamos que sejam jogadores do Barça esta época", disse Pep Segura aos microfones do canal televisivo catalão TV3, depois da derrota do Barcelona com o Real Madrid, para a Supertaça de Espanha.



Esta foi a primeira vez que o FC Barcelona assumiu oficialmente o interesse nos dois jogadores, depois de Borussia e Liverpool terem manifestado indisponibilidade para vender os seus jogadores.



As palavras de Pep Segura foram proferidas depois de o FC Barcelona ter perdido a Supertaça de Espanha para o Real Madrid. Depois de ter vencido o primeiro jogo em Cam Nou, por 3-1, o Real Madrid voltou a vencer os catalães, agora por 2-0, na segunda mão.



Borussia Dortmund e Liverpool revelaram nos últimos dias terem recusado propostas do FC Barcelona pelos seus jogadores, numa altura em que se aproxima o fecho do mercado de transferências, em 31 de agosto.



Depois da saída de Neymar para o Paris Saint-Germain, a troco de 222 milhões de euros, valor da cláusula de rescisão, o FC Barcelona contratou o também brasileiro Paulinho, mas continua a tentar resgatar Dembélé e Coutinho, ainda sem sucesso.



Dembélé encontra-se atualmente em conflito com os dirigentes do Borussia, que suspenderam o avançado depois de o jogador ter falhado um treino na semana passada, sem qualquer justificação.



Coutinho tem insistido junto do Liverpool para que seja transferido para o FC Barcelona, que viu uma primeira proposta de 100 milhões de euros ser recusada pelo clube inglês.