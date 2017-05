FC Barcelona goleia e coloca pressão sobre o Real Madrid

Lusa 06 Mai, 2017, 20:04 | Espanha

Em Camp Nou, o avançado argentino marcou aos 45 e 82 minutos, o último de grande penalidade, e passou a ter 35 golos alcançados esta temporada na ‘La Liga’.



Num jogo em que os catalães contaram com o português André Gomes a partir dos 83 minutos, o brasileiro Neymar abriu a contagem, aos 21, e o uruguaio Suarez também assinou o seu nome na lista dos marcadores, aos 69. O Villarreal ainda chegou a empatar a partida por Bakambu, aos 32.



Com este triunfo, o FC Barcelona isolou-se no comando da competição com mais três pontos que o Real Madrid, que ainda hoje desloca-se ao terreno do Granada, num encontro em que Cristiano Ronaldo é baixa certa.



Por seu lado, o Villarreal segue no quinto lugar, mas com o decorrer da jornada pode ser ultrapassado pelo Athletic Bilbau, que joga domingo no campo do Alavés.