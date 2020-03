FC Barcelona sofre mas vence Real Sociedad com golo de Messi

Depois de uma primeira parte muito dividida e com oportunidades de golos para os dois lados, o marcador só mexeu aos 81 minutos, depois de o árbitro assinalar uma mão na área da Real Sociedad, com Messi a não perdoar da marca dos onze metros e a fazer o seu 18.º golo em 21 jogos na La Liga.Com os três pontos amealhados, o Barcelona ascende provisoriamente ao primeiro lugar, com 58 pontos, e fica à espera do desfecho da partida entre o Real Madrid e o Bétis, que se encontram este domingo em Sevilha.Antes, oempatou em casa com o Sevilha (2-2), com todos os golos da partida apontados no primeiro tempo, um dos quais da autoria do futebolista português João Félix, que também sofreu um penálti.O ponta de lança holandês Luuk de Jong adiantou os andaluzes no marcador aos 19 minutos, mas o Atlético de Madrid reagiu e igualou o marcador aos 32, num penálti cometido sobre João Félix e convertido por Álvaro Morata.Passados apenas quatro minutos, foi a vez do avançado português faturar, com um remate cruzado de pé esquerdo que ainda bateu num defesa adversário antes de abanar as redes. Porém, ainda antes do intervalo, o Sevilha também beneficiou de uma grande penalidade, marcada com sucesso pelo argentino Lucas Ocampos.Na segunda parte, apesar de algumas boas ocasiões de golo, o marcador não se alterou e as equipas repartiram os pontos, que mantêm provisoriamente o Sevilha no terceiro lugar, com 47 pontos em 27 jogos, enquanto os 'colchoneros' seguem em quinto com 45 pontos no mesmo número de jogos.No último jogo do dia, o, sem Antunes, lesionado, falhou a possibilidade de subir ao terceiro lugar, ao empatar a zero na receção ao Celta Vigo, que está agora apenas um ponto acima da zona de despromoção.Já ofoi arrancar três pontos ao terreno do Eibar, graças à vitória por 2-1, com golos de Daniel Rodriguez (42) e de Takefusa Kubo (78) para os visitantes, e com o golo dos bascos anotado por Pedro Bigas aos 90+2.

Apesar de ter vencido, o Maiorca continua em zona de despromoção (18.º com 25 pontos), enquanto o Eibar está em 16.º com 27 pontos.