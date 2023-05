Fernando Llorente deixa futebol aos 38 anos

”, disse, nas redes sociais, em texto nas três línguas.Llorente começou no seu Atlético de Bilbau, no qual se formou, passando posteriormente por Juventus, Sevilha, Swansea, Tottenham, Nápoles, Unidese e Eibar.Num vídeo de cerca de quatro minutos, assumiu que “” e revela-se agradecido por “tudo” o que a modalidade lhe deu, reconhecendo os muitos que contribuíram para a sua carreira bem-sucedida.Fernando Llorente começou no futebol aos 11 anos no Athletic Bilbau, representando o clube durante nove temporadas após a estreia, em janeiro de 2005.Marcou 112 golos nas 333 partidas pelo clube basco, do qual saiu com alguma polémica, ao recusar a proposta de renovação para ir representar a Juventus, com a qual ganhou cinco troféus em duas épocas.Posteriormente, no Sevilha, conquistou a Liga Europa, em 2016.Mais tarde, depois de passar pelos ingleses do Swansea e Tottenham, ganhou a Taça de Itália pelo Nápoles, em 2020.Pela seleção de Espanha, disputou 24 jogos e marcou sete golos, tendo feito parte da equipa campeã do mundo em 2010, na África do Sul, e campeã da Europa em 2012, na Polónia e Ucrânia.