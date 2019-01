Garay hospitalizado devido a traumatismo craniano

Mário Aleixo - RTP Comentários 30 Jan, 2019, 10:41 / atualizado em 30 Jan, 2019, 10:41 | Espanha

"Nas próximas horas terá alta hospitalar e está dependente de evolução nos próximos dias", refere o Valência em comunicado.



O central, que jogou no Benfica três épocas, entre 2011 e 2014, lesionou-se nos instantes finais do jogo em que o Valência venceu o Getafe por 3-1, superando a derrota de 1-0 na primeira mão, e apurou-se para as meias-finais da Taça.



No lance, Garay chocou de cabeça com o seu companheiro de equipa Gabriel Paulista, que ficou com um golpe e a sangrar.