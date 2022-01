Gijon e Girona afastam Villarreal e Osasuna da Taça do Rei

Maior proeza a do Gijon, 12º classificado da II Liga, por ter afastado da prova uma equipa que luta pelos lugares cimeiros da I Liga e habitual participante nas provas europeias, o Villarreal, mas a verdade é que o seu treinador, Unai Emery, fez muitas poupanças.



Unai Emery apresentou apenas a sua dupla de centrais titular, em relação ao jogo anterior para a I Liga, frente ao Levante, Raul Albiol e Pau Torres, o que significa um grande número de alterações, a poucos dias de receber o Atlético Madrid já no domingo, para o campeonato.



O Villarreal ainda chegou a adiantar-se no marcador, por Raul Albiol, aos 48 minutos, mas o Gijon deu a volta ao resultado aos 67 e 88, com golos do avançado montenegrino Urros Djurdjevic e do lateral direito ucraniano Bogdan Milanovic.



Já o Girona adiantou-se bem cedo no marcador, logo aos seis minutos, pelo lateral esquerdo David Junca, e manteve-se até final com essa vantagem, numa partida em que ficou bem patente o equilíbrio de valores que há entre o sexto classificado da II Liga e o 14º da I Liga.



Nos outros jogos de quinta-feira dos 16 avos de final, as equipas da I Liga acabaram por seguir em frente na prova, com maior ou menor dificuldade, nomeadamente o Atlético Madrid, o Sevilha, o Cadiz, o Athletic Bilbau e o Elche.