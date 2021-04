Golo de Bebé dá vitória ao Rayo Vallecano frente ao Almería

Com Samuel Costa e Ivanildo Fernandes a titulares e João Carvalho com suplente utilizado, o Almería foi derrotado e pode ficar mais longe dos lugares da frente, com Bebé, que foi lançado no jogo aos 78 minutos, a apontar o único golo do jogo aos 89, numa altura em que a equipa da casa já estava reduzida a 10, devido a expulsão de Ivanildo Fernandes.



Com esta derrota, a equipa de José Gomes continua no terceiro lugar, com 61 pontos, a três de Espanhol e Maiorca, que têm menos um jogo e podem aumentar a vantagem, enquanto o Rayo Vallecano é sexto, com 50 pontos.