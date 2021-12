Uma assistência do internacional croata Luka Modric colocou Benzema na "cara do golo" ao minuto 40 e este bateu o guarda-redes Unai Simon, num jogo muito difícil para o Real Madrid face à réplica dada pela equipa basca.

Com este triunfo, os "merengues" consolidaram a liderança, com 36 pontos, seguidos do Atlético Madrid, com 29 (menos um jogo), da Real Sociedad, também com 29, e do Sevilha, com 28, enquanto o Athletic Bilbau é oitavo classificado, com 20.