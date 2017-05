Javier Mascherano vai parar seis semanas devido a lesão num joelho

Lusa 28 Mai, 2017, 16:43 | Espanha

O sul-americano chocou contra um adversário durante o jogo com o Alavés, que o ‘Barça’ ganhou 3-1, e pousou mal a perna no chão, tendo de ser substituído pelo português André Gomes.



No regresso a Barcelona, Mascherano foi submetido a mais exames, que diagnosticaram uma lesão no joelho direito.