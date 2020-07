Jenny decisiva no título de futsal feminino do Burela

Um golo “à futsal” da portuguesa Jenny foi decisivo para a conquista do título feminino espanhol pelo Burela, colocando um ponto final no "jejum" de quatro anos das galegas.Quando faltavam nove minutos para terminar a final frente ao Alcorcón, e com o resultado empatado 2-2, “numa jogada de transição”, a ex-jogadora do Sporting, Quinta dos Lombos e Del Nero acabou por fazer o golo decisivo para a conquista do terceiro título de campeãs nacionais da equipa da Galiza (2012/13, 2015/16 e 2019/20).”, disse hoje à Lusa a ala portuguesa que, em Espanha, já conquistou também a Copa Xunta, a Copa de la Reina, a Supercopa e a Recopa de Europa.O título que faltava no currículo acabou por ser conquistado num jogo à porta fechada, devido à pandemia de covid-19, o que acabou por ser “estranho” num dia de emoções contraditórias “porque o pavilhão estava vazio”.”, explicou a internacional portuguesa, sobre os 40 minutos para os quais treinaram durante um mês.Quando o campeonato foi interrompido, estavam apuradas as quatro melhores equipas da fase regular, mas a desistência de uma delas deixou a equipa de Jenny, melhor classificada dessa fase, apurada diretamente para a final, enquanto o Alcorcón teve de disputar uma meia-final.





A jogar na Galiza há três épocas consecutivas, depois de uma passagem de um ano pelo Pescara (Itália), a internacional portuguesa não tem planos para voltar ao país, até porque acredita que está na “melhor equipa da Europa ou até do mundo”.”, garantiu, já depois de analisar as diferenças entre Portugal e Espanha ao nível do futsal feminino.Segundo Jenny, em Portugal, existe muita “qualidade técnica” por parte das jogadoras, mas a Espanha está “à frente a nível tático e competitivo”.”.