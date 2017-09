Las Palmas contrata Pako Ayestarán para treinador

Mário Aleixo - RTP 28 Set, 2017, 08:51 / atualizado em 28 Set, 2017, 08:51 | Espanha

O técnico basco, de 54 anos, sucede a Manolo Márquez no banco dos "canários", depois de o antigo treinador ter apresentado a demissão na terça-feira.



Ayestarán tem como trabalhos de destaque períodos ao comando do Santos Laguna, no México, ou no Valência, bem como em vários clubes como adjunto do espanhol Rafa Benítez.



Quando Quique Sánchez Flores treinou o Benfica, o basco foi adjunto nas "águias", antes de embarcar, em 2013, numa carreira como treinador principal, nos Estudiantes Tecos, no México.



O primeiro jogo do Las Palmas sob o comando do novo treinador é no domingo, em casa do FC Barcelona, líder de "La Liga", onde é 15º com seis pontos.