Leganés vence em casa o Levante pela margem mínima

05 Mar, 2019 | Espanha

O tento decisivo do jogo surgiu aos 13 minutos, no seguimento de um rápido contra-ataque da formação da casa, finalizado pelo jovem médio espanhol Óscar Arnai, que beneficiou de uma saída em falso do guarda-redes do Levante, o macedónio Enis Bardhi, para fazer balançar as redes da baliza adversária.



Com este resultado, o Leganés - clube da área metropolitana de Madrid, fundado em 1928, e que este ano disputa pela primeira vez na sua história a La Liga - segue na 11.ª posição, com os mesmos 33 pontos que o Athletic Bilbau e o Espanyol.



Por seu turno, o Levante, que teve o português Ruben Vezo a titular, está na 15.ª posição com 30 pontos e está longe da boa forma com que arrancou esta edição do campeonato espanhol.