Patrocinador de Neymar cancela evento para jogador "gerir uma transferência"

“Neymar e a [sua] equipa estarão ocupados a gerir uma transferência e não poderão garantir a sua presença no encontro agendado para 31 de julho, em Xangai. Portanto, o encontro é cancelado”, escreveu o operador turístico na rede social chinesa ‘Weibo’.



O jogador tinha agendado para segunda-feira um encontro num hotel em Xangai com os seus fãs, que pagaram cerca de 25 euros para estar com ele.



“Nós iremos reembolsar a totalidade do valor dos bilhetes e ofereceremos também, aos nossos clientes, uma recompensa adequada”, sublinhou a agência de viagens ‘Ctrip’.



A saída de Neymar do clube espanhol FC Barcelona tem sido abordada pelos meios de comunicação, que apontam que o avançado será transferido para o francês Paris Saint-Germain, pelo valor recorde de 222 milhões de euros.



Contudo, o atleta, que tem estado em estágio nos Estados Unidos com o ‘Barça’, ainda não proferiu nenhuma declaração sobre o assunto.