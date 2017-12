Paulo Oliveira vê campeonato renhido até final

Mário Aleixo - RTP 19 Dez, 2017, 12:29 / atualizado em 19 Dez, 2017, 12:29 | Espanha

O defesa-central não escondeu o desejo de ver o Sporting campeão porque passou “bons momentos no clube”.



Em declarações ao jornalista Alexandre Afonso, numa análise mais objetiva considerou: “Está a ser uma liga muito competitiva e será disputada até ao final. Não haverá quebras de nenhum dos três grandes e vai chegar-se a maio sem certezas”.





Sobre o processo disciplinar de que Alan Ruiz está a ser alvo por parte da SAD do Sporting, o ex-“leão” falou à defesa: “Não tenho opinião. Sei como funcionam os clubes e os balneários. É preciso gerir estes casos da melhor forma”.Questionado sobre a influência que a lesão sofrida por Rúben Semedo, jogador do Villarreal, poderá ter no futuro afirmou: “É complicado ter uma lesão grave sobretudo quando se chega a um clube novo mas precisa de ter força”.Recorde-se que o futebolista português, de 23 anos, será operado esta terça-feira a uma rotura miotendinosa na perna direita e deverá ter um período de recuperação de três meses.Ainda a propósito da atualidade do futebol espanhol Paulo Oliveira referiu-se ao Real Madrid-Barcelona, de sábado, como “um jogo importantíssimo e se o Real ganhar dá um novo impulso ao campeonato”.O camisola “12” do Eibar está satisfeito com os últimos resultados da equipa que permite “entrar no Natal mais descansada”.Em termos pessoais está satisfeito com a sua adaptação e revelou que “a confiança está a crescer”.Sobre o seu futuro na seleção portuguesa e o mundial do próximo ano frisou: “Se entrar nas escolhas será o reflexo do trabalho diário que faço no clube”.