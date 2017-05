Pepe diz que vai esperar pelo último dia para saber se continua no Real Madrid

Lusa 22 Mai, 2017, 22:39 | Espanha

Aos 34 anos, o central português sente-se com forças para continuar no Real Madrid, apesar de alguns meios de comunicação social italianos terem anunciado que está perto de assinar contrato com o AC Milan.



“Seria uma falta de respeito falar do meu futuro quando temos em breve uma final da Liga dos Campeões. Para o clube há muitas coisas mais importantes, como essa final. Vou esperar até ao último dia para ver o que se vai passar”, disse Pepe, em declarações ao programa ‘Deportes Cope’.



Entretanto, não perde oportunidade para expressar o seu amor ao clube: “Uma parte do meu coração será sempre madridista. Devo muito ao Real Madrid por tudo o que me deu e aos seus adeptos pelo carinho que sempre me manifestaram nas ruas, quando jogo e quando não jogo. É para eles que trabalho para que tudo saia bem”.



Pepe confirmou estar totalmente recuperado da lesão nas costelas, que o impediu de jogar na fase final da época, e disponível para o treinador Zinedine Zidane para a final da Liga dos Campeões, em Cardiff, frente à Juventus.



Feliz pela conquista do título cinco anos depois da última vez, considerou que este foi fruto de “muito trabalho, dedicação, esforço e compromisso” e garantiu que o grupo “tudo fará para dar mais uma alegria aos adeptos madridistas”.