Real Madrid confirma contratação de promessa brasileira

O novo campeão espanhol explicou os contornos da contratação do avançado brasileiro que passa a ser jogador do Real Madrid a partir de Julho de 2018, apesar da permanência no Flamengo até a julho do ano seguinte. Durante esse período, o clube espanhol pode decidir se o avançado jogará pela equipa blanca.





Assim, confirma-se um dos episódios mais recentes do mercado de transferências que dava como certa a transferência de Vinícius Júnior para o Real Madrid, com o clube da capital espanhola a desviar o jogador do FC Barcelona.





Vinícius Júnior tem apenas 16 anos e estima-se que os merengues paguem ao Clubes de Regatas do Flamengo uma cifra a rondar os 45 milhões de euros.