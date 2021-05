Real Madrid empata com Sevilha e falha a liderança

O Sevilha adiantou-se no marcador aos 22 minutos, pelo luso-brasileiro Fernando, ex-FC Porto, o Real Madrid empatou já na segunda parte, aos 67, por Marco Asensio, mas a equipa andaluz voltou a tomar a dianteira no resultado aos 78, num penálti executado pelo médio croata Ivan Rakitic, e quando parecia ter a vitória na mão, eis que os "merengues" restabeleceram o empate aos 90+4, com um golo do belga Hazard.Além das oscilações no resultado,Ou seja, um penálti a favor do Real Madrid foi revertido noutro penálti em benefício do Sevilha, que acabou por fazer o 2-1 por Ivan Rakitic, a 12 minutos do final da partida, e quando a derrota parecia inevitável, a equipa de Zinedine Zidane chegou ao empate ao "cair do pano", num remate de fora da área do médio alemão Toni Kroos, que desviou em Hazard antes de entrar.Com este empate, o campeonato está ao rubro a três jornadas do fim, com o Atlético Madrid na frente, com 77 pontos, seguido do Real Madrid e do FC Barcelona, ambos com 75, do Sevilha, com 71, o quarteto que ocupa os lugares de acesso à Liga dos Campeões.De notar que, no outro grande jogo da 35.ª jornada, o FC Barcelona empatou sem golos em Camp Nou com o líder Atlético Madrid, abrindo a porta à liderança do Real Madrid, mas este não teve capacidade para vencer o Sevilha.