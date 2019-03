Real Madrid esteve a perder mas venceu em Valladolid

Mário Aleixo - RTP Comentários 11 Mar, 2019, 07:57 / atualizado em 11 Mar, 2019, 07:57 | Espanha

Anuar adiantou a equipa da casa aos 29 minutos, mas o central francês Varane igualou cinco minutos depois, antes de Benzema marcar dois golos em nove minutos, aos 51, de penálti, e aos 59.



O avançado francês esteve em destaque, uma vez que ainda assistiu o croata Luka Modric para o 4-1, aos 85 minutos, já depois de o brasileiro Casemiro, ex-jogador do FC Porto, ter sido expulso pela primeira vez em Espanha, cinco minutos antes, por acumulação de cartões amarelos.



O resultado permite aos "merengues" recuperar ligeiramente da eliminação da Liga dos Campeões, às mãos dos holandeses do Ajax, e aliviar a pressão sobre o treinador, o argentino Santiago Solari, que deixou jogadores como Sergio Ramos, Bale e Vinícius Jr. de fora.



Os madrilenos são terceiros, com 51 pontos, atrás do rival Atlético de Madrid, segundo, com mais cinco pontos, enquanto o FC Barcelona continua a liderar o campeonato de forma destacada, com 63 pontos, sete de vantagem sobre o segundo e 12 sobre o Real.



"Hat-trick" de Wissam Bem Yedder



Horas antes, um "hat-trick" de Wissam Bem Yedder marcou a goleada caseira do Sevilha frente à Real Sociedad, por 5-2, que começou com um tento de Pablo Sarabia, antes de o avançado belga brilhar.Oyarzabal marcou os dois golos dos "txuri urdin", um em cada parte do jogo, mas também fez o quinto golo dos sevilhanos, na própria baliza.O Sevilha, que contou com Daniel Carriço durante todo o jogo e André Silva a partir dos 71 minutos, é sexto colocado, com 40 pontos, a um do quinto, o Alavés, e a cinco do Getafe, que é quarto e ocupa o último lugar de acesso à Liga dos Campeões. A Real Sociedad segue em nono lugar, com 35.O Villarreal saiu dos postos de descida, ao vencer na deslocação ao Levante, com dois golos nos descontos, um autogolo de Pier e um tento de Chukwueze, subindo ao 17.º lugar, primeiro acima da linha de água, e atirando o Celta, que perdeu em casa com o Bétis (1-0), para zona de descida.O português Gonçalo Guedes, que ainda não tinha marcado qualquer golo esta temporada, pôs hoje fim ao jejum que durava há 21 jogos e abriu a vitória por 3-2 do Valência no reduto do Girona, com tentos também de Dani Parejo e Ferrán Torres, que anularam os golos de Jonas Ramalho e Stuani.