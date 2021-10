Real Madrid "tropeça" em casa com Osasuna e partilha liderança da La Liga

Nem os 74 por cento de posse de bola valeram ao Real Madrid para ganhar o jogo, perante um adversário que foi competente a defender e que não teve responsabilidade pela incapacidade dos "merengues" para chegarem ao golo.



Com este empate, o Real Madrid partilha agora a liderança com mais três equipas, todas com 21 pontos, duas delas pouco habituadas a andar no topo da classificação, o Bétis e a Real Sociedad, que seguem em terceiro e quarto lugares, e o Sevilha, que é segundo.



Deste quarteto, há três equipas, Real Madrid, Sevilha e Real Sociedad que têm 10 jogos disputados, contra 11 do Bétis, enquanto em quinto lugar segue o Rayo Vallecano e em sexto o Osasuna, à frente de Atlético Madrid (menos dois jogos), Athletic Bilbau (menos um jogo) e FC Barcelona (menos um jogo), com 18, 17 e 15 pontos, respetivamente.



Horas antes, o Bétis, com o internacional português William Carvalho no "onze", infligiu derrota pesada ao Valência, com outro internacional luso no onze, Gonçalo Guedes, por 4-1, que lhe permitiu ser um dos atuais líderes do campeonato.



William Carvalho, que não tem sido habitualmente titular, acabou substituído aos 84 minutos pelo avançado Rober González, enquanto Gonçalo Guedes deu o seu lugar a Manu Vallejo, a partir do minuto 75.



Porém, as surpresas da 11.ª jornada não se ficaram pelo empate caseiro do Real Madrid, visto que o Sevilha não conseguiu melhor do que um empate a um golo em Maiorca e o FC Barcelona perdeu por 1-0 perante o atual quinto classificado, o Rayo Vallecano.