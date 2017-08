Ruben Vezo operado a fratura no pé esquerdo

Mário Aleixo - RTP 30 Ago, 2017, 12:03 / atualizado em 30 Ago, 2017, 12:03 | Espanha

De acordo com um comunicado divulgado pelo clube espanhol, a cirurgia realizou-se em Barcelona, com a colaboração do departamento médico do Valência.



Ainda hoje é esperado o regresso do central luso a Valência, onde iniciará a recuperação, esperando-se um mínimo de três semanas de baixa, embora o clube "che" não tenha indicado o tempo de paragem.



O futebolista de 23 anos lesionou-se no jogo em que o Valência empatou no Santiago Bernabéu, diante do Real Madrid (2-2), num encontro em que virou de 0-1 para 2-1 e consentiu a igualdade aos 83 minutos, quando Asensio bisou.



O português foi titular nas duas jornadas disputadas pelo Valência, no empate em Madrid -- com Cristiano Ronaldo ainda suspenso - e na vitória em casa com o Las Palmas (1-0).