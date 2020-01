Saragoça-Sporting Gijón adiado devido às baixas por gripe na equipa asturiana

O Sporting de Gijón tinha pedido ao organismo que tutela o futebol espanhol para adiar o encontro, que estava marcado para as 21h00 espanholas (20h00 em Lisboa) de sexta-feira, uma vez que 11 dos seus jogadores se apresentaram com gripe esta manhã, com outros cinco jogadores em risco de contrair a doença.



Apenas uma dezena de jogadores participaram no treino de quinta-feira, com a equipa a viajar para Saragoça em dois autocarros diferentes, um para os futebolistas afetados pela gripe e outro para os jogadores que não apresentavam sintomas. Depois do adiamento do jogo, a equipa fará a viagem de regresso a Gijón esta sexta-feira.